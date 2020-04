Deutsche Reisebranche wehrt sich gegen 'pauschalen Abgesang' auf Sommerurlaub

Die Ferienplanung für diesen Sommer angesichts der Corona-Pandemie erhitzt weiterhin die Gemüter. Entwicklungsminister Gerd Müller hält Sommerurlaub auch ausserhalb Deutschlands für möglich. "Urlaub in Deutschland kann in diesem Sommer wieder möglich sein", sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstag). "Ich glaube auch, dass es in der Mittelmeer-Region eine Chance dazu gibt - einschliesslich in Nordafrika." Der Reiseverband DRV warnte davor, Reisen im Sommer abzuschreiben oder ausschliesslich innerhalb Deutschlands für möglich zu halten.