Die deutsche Stahlindustrie fordert mehr Schutz vor den Folgen der in den USA verhängten Strafzölle auf Stahlimporte. Die bisherigen Massnahmen der EU hätten nicht gereicht, um Ausweichlieferungen nach Europa zu verhindern, kritisierte die Wirtschaftsvereinigung Stahl am Dienstag. "Bereits im vergangenen Jahr sind die Stahlimporte in die EU um 11 Prozent auf ein neues Rekordniveau von 45 Millionen Tonnen gestiegen, während sie in den USA um 13 Prozent gesunken sind", sagte der Präsident des Branchenverbands, Hans Jürgen Kerkhoff, laut Mitteilung.