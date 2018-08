Deutsche Telekom und United Internet wollen beim Glasfaserausbau kooperieren

Telekom-Chef Tim Höttges hatte in einem Interview mit der Funke-Mediengruppe gesagt, er biete Dommermuth verbindlich an, gemeinsam fünf Millionen Haushalte an das schnelle Breitbandnetz anzuschliessen. "1&1 soll beweisen, dass sie bereit sind, in Infrastruktur zu investieren." Hintergrund sind die Befürchtungen der Kabelnetzbetreiber, dass Breitband- und Mobilfunkanbieter ohne eigene Infrastruktur zu günstigen Preisen das Netz nutzen, ohne sich selbst am Ausbau zu beteiligen.

Es habe bereits direkte Kontakte gegeben, in vielen Punkten seien sich beide Seiten einig, sagte Dommermuth. Über die Kostenaufteilung äusserten beide Chefs allerdings unterschiedliche Vorstellungen. Höttges sprach in dem Interview davon, dass beide Konzerne sich die Kosten zur Hälfte teilen sollten. Dommermuth will angesichts der Marktmacht und der grösseren Kundenzahl der Telekom nur 25 Prozent übernehmen. Die Telekom verwies am Abend darauf, dass sie nicht über einen Marktanteil von 75 Prozent im Breitbandmarkt verfüge. Aber: "Wir freuen uns, dass durch unsere Initiative Bewegung entstanden ist."

Dommermuth bekräftigte zudem seine Pläne, bei der anstehenden Versteigerung der Frequenzen für den neuen 5G-Mobilfunkstandard mitzubieten und dafür ein eigenes Antennen-Netz aufzubauen. Dommermuth betonte erneut die Notwendigkeit, bis dahin die bereits bestehenden Netze der Betreiber Telekom, Vodafone und Telefonica mitnutzen zu können. Über die Nutzungsentgelte sollen sich die Unternehmen aus seiner Sicht bilateral einigen. Im Falle einer Verhandlungsblockade brachte Dommermuth die Bundesnetzagentur als Schiedsrichter ins Gespräch.

Mit Blick auf die anstehende Versteigerung hatte Höttges dem Mobilfunkanbieter 1&1 Drillisch , der zu United Internet gehört, unfairen Wettbewerb vorgeworfen. Während die Telekom sowie die beiden Netzbetreiber Vodafone und Telefonica Milliarden in die Infrastruktur investierten, wolle sich 1&1 in dieses Netz einmieten - "und das zu sehr niedrigen Preisen", sagte Höttges.

Bei der Glasfaser wiederum sind Ausbaupartnerschaften für den Bonner Konzern nichts Neues. Derzeit treibt die Telekom vor allem die Kooperation mit dem lokalen Kabelnetzbetreiber EWE voran, um im Nordwesten Glasfaserleitungen bis an die Haustür zu legen./maa/DP/stk

(AWP)