Deutsche Umweltministerin mahnt Autoindustrie mit Blick auf chinesischen Markt

Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat die deutsche Autoindustrie vor internationaler Konkurrenz und besonders vor China gewarnt. "Wir sehen, dass gerade China sich sehr strategisch aufstellt und zum Beispiel in der Elektromobilität eine weltweite Führungsrolle anstrebt", sagte die SPD-Politikerin am Freitag in Berlin bei der Vorstellung des "Greentech-Atlas 2018", einem Überblick über Umwelttechnologie in Deutschland. Auf vielen Märkten, gerade dem chinesischen, würden die Regeln immer strenger. "Wer künftig auf diesem gigantischen chinesischen Markt reüssieren will, der sollte saubere und klimakompatible Autos bauen."