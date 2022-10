"Fast Griffin" ist die erste gemeinsame Übung nach der im Juni erfolgten deutschen Zusage, eine Kampftruppen-Brigade nach Litauen zu entsenden. Geführt wird sie von Nawrat, der mit seinem Führungsstab Anfang September in Rukla eingetroffen war und dauerhaft in dem baltischen EU- und Nato-Land präsent sein wird. Dazu wurde ein sogenannter vorgeschobener Gefechtsstand eingerichtet und Ausrüstung vor Ort stationiert. Der grösste Teil der Soldaten wird aber in Deutschland bereitgehalten./awe/DP/he