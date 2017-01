Deutsche Unternehmen warten wegen Brexit mit Investitionen ab

Prinzipiell gehe die Mehrheit der deutschen Unternehmen von einem harten Brexit aus - ohne freien Zugang zum EU-Binnenmarkt. Dementsprechend seien die Erwartungen negativ. "Es ist ein Abwarten spürbar", sagte Hoppe.

Vor allem die Automobilbranche sehe dem Brexit mit Sorge entgegen. "Nach dem Ausstieg kommt dann sicher mehr Bürokratie auf die Unternehmen zu", erklärte Hoppe. Gerade internationale Grosskonzerne seien besonders abhängig von der Freizügigkeit der Arbeit. "Mitarbeiter für ein paar Monate an einem Projekt in Grossbritannien arbeiten zu lassen, wird nach dem Brexit schwieriger werden", so Hoppe. Denn die aktuell europaweit einheitlichen Arbeitsregelungen seien dann passé.

Die Mehrheit der Briten hatte im Juni 2016 für den EU-Austritt gestimmt. Ende März will die Regierung von Premierministerin Theresa May den Brexit offiziell bei der EU anmelden./bak/DP/zb

