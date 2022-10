Das Bruttoinlandsprodukt dürfte im dritten Quartal um 0,2 Prozent im Vergleich zum vorangegangenen Vierteljahr gesunken sein, geht aus der am Montag veröffentlichten Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters unter Volkswirten von 21 Banken hervor. Das wäre der erste Rückgang seit Anfang 2021, als die Corona-Pandemie durchschlug. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht diesen Freitag eine erste Schätzung zum Abschneiden von Juli bis September. Im Frühjahr hatte es noch zu einem Mini-Wachstum von 0,1 Prozent gereicht, am Jahresanfang wegen der Corona-Erholung sogar zu einem kräftigen Plus von 0,8 Prozent. Bei zwei negativen Quartalen in Folge wird von Rezession gesprochen, die Experten zufolge nun immer wahrscheinlicher wird.