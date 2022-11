Konkret müssten etwa energieintensiven Branchen auch künftig wettbewerbsfähige Energiepreise in Deutschland ermöglicht werden, heisst es in dem Papier, das der dpa vorliegt. Daher müsse "mehr Tempo bei der Planung und Genehmigung energierelevanter Investitionsprojekte erreicht werden". Zudem solle die Politik Schlüsseltechnologien etwa in der Mikroelektronik unterstützen. Auch brauche es Investitionen in die Infrastruktur, um Folgen etwa von Niedrigwasser in Flüssen für die Rohstoffversorgung der Industrie zu lindern.