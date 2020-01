Deutsche Wirtschaft verliert Tempo - Hoffnung nach Einigung USA/China

(Zusammenfassung, neu: Abkommen besiegelt) - Der Konjunkturboom in Deutschland ist vorerst beendet. Europas grösste Volkswirtschaft wuchs im vergangenen Jahr nur noch um 0,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Berlin anhand vorläufiger Daten mitteilte. Es war das schwächste Plus seit sechs Jahren und deutlich weniger als noch 2018 mit 1,5 Prozent. Spuren hinterliessen unter anderem globale Handelskonflikte. Die Hoffnungen ruhen nun auf einer weiteren Entschärfung des Streits zwischen den USA und China. Das Weltwirtschaftsforum (WEF) mahnte eine sofortige Kooperation von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft im Kampf gegen den Klimawandel und andere Risiken an.