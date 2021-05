Deutsche Wirtschaftsprüferaufsicht bekommt nach Wirecard-Fall schärfere Regeln

Nach ihrer umstrittenen Rolle im Wirecard-Skandal hat die deutsche Wirtschaftsprüferaufsicht Apas schärfere Regeln verordnet bekommen. Künftig sind Mitarbeiter, die 5000 Euro oder mehr an Unternehmensanteilen besitzen, von der Überwachung der Wirtschaftsprüfer der jeweiligen Unternehmen ausgeschlossen. Für die Apas-Leitung gilt das unabhängig vom Wert der Aktien, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Freitag in Berlin mitteilte.