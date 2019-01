Deutscher Aussenminister weist US-Kritik an Ostseepipeline Nord Stream 2 zurück

Aussenminister Heiko Maas hat die schärfer werdende Kritik der US-Regierung an der Ostseepipeline Nord Stream 2 deutlich zurückgewiesen. "Fragen der europäischen Energiepolitik müssen in Europa entschieden werden, nicht in den USA", erklärte der SPD-Politiker laut einem vorab verbreiteten Redetext am Donnerstag in Berlin. Deutschland nehme Kritik ernst. Allerdings sei die Pipeline kein deutsch-russischer Sonderweg. Maas äusserte sich anlässlich des Neujahrsempfangs des Osteuropavereins der Deutschen Wirtschaft.