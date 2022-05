Der Bundeshaushalt für das laufende Jahr steht. Er sieht wegen der andauernden Corona-Pandemie und des russischen Kriegs in der Ukraine neue Schulden in Höhe von 138,94 Milliarden Euro vor. Das ergaben die abschliessenden Beratungen des Haushaltsausschusses am frühen Freitagmorgen in Berlin. Viel Geld fliesst weiterhin in Hilfsprogramme für Unternehmen, aber auch in Entlastungen und Steuersenkungen für die Bürger. Unter anderem sollen der explosionsartige Anstieg der Energiepreise und die hohe Inflationsrate etwas abgefedert werden.