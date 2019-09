Deutscher Bundespräsident ruft zur Bewahrung der Partnerschaft USA-Europa auf

Angesichts wachsender Konflikte zwischen den USA und Europa hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur Bewahrung der transatlantischen Partnerschaft aufgerufen. "Europa braucht Partner. Und ich bin sicher, auch Amerika braucht Partner in dieser Welt", sagte Steinmeier am Sonntag in Warschau bei der Gedenkveranstaltung zum Beginn des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren. "Also lasst uns Sorge tragen für diese Partnerschaft, lasst uns diese Partnerschaft pflegen. Lasst uns den Anspruch bewahren, dass der Westen mehr ist als eine Himmelsrichtung."