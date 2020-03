Deutscher Handel fürchtet Insolvenzwelle und fordert rasche Hilfe

Im deutschen Einzelhandel droht nach Ansicht des Handelsverbandes Deutschland (HDE) wegen der im Zuge der Coronavirus-Krise angeordneten Ladenschliessungen eine Insolvenzwelle. "Durch massive Umsatzausfälle werden tausende selbstständige Unternehmen und Millionen von Arbeitsplätzen vernichtet", warnte HDE-Präsident Josef Sanktjohanser in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Grosse Kauf- und Warenhausunternehmen, Fachmarktketten und Tausende von Mittelständlern seien in ihrer Existenz massiv gefährdet. Er forderte deshalb Soforthilfen für die Branchen.