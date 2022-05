Deutscher Kanzler: Engpässe bei Energieversorgung in EU-Staaten verhindern

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat zu Solidarität in der Europäischen Union auch bei der Energieversorgung aufgerufen. "Auf europäischer Ebene geht es vor allem darum sicherzustellen, dass es keine Engpässe bei der Energieversorgung in einzelnen Mitgliedstaaten gibt. Das ist ein Gebot europäischer Solidarität", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag.