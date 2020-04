Deutscher Minister fordert 50 Milliarden für Entwicklungsländer in Corona-Krise

Entwicklungsminister Gerd Müller hat die Europäische Union aufgerufen, in der Corona-Krise Länder in Afrika und im Nahen Osten mit einem Hilfsprogramm in Höhe von 50 Milliarden Euro zu unterstützen. "Deutschland und Europa müssen auch international einen entscheidenden Beitrag leisten, um die Pandemie in den Griff zu bekommen", sagte Müller den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Sonntag). Das eigene EU-Hilfspaket umfasse 500 Milliarden Euro, sei aber nur nach innen gerichtet, sagte der CSU-Politiker.