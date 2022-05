Deutscher Ölverband: Ausstieg aus russischen Ölimporten 'grosse Herausforderung'

Die Mineralölwirtschaft in Deutschland unterstützt den von der EU geplanten Ausstieg aus russischen Ölimporten, sieht ihn aber auch als "grosse Herausforderung". "Zusammen mit den Mineralölgesellschaften und dem Bundeswirtschaftsministerium prüfen wir intensiv den schnellstmöglichen Ersatz russischen Öls durch andere Importe", teilte der Wirtschaftsverband Fuels und Energie (en2x) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur dpa am Mittwoch in Berlin mit. Es sei klar, dass die Versorgung der ostdeutschen Regionen mit Produkten aus den Raffinerien Schwedt und Leuna perspektivisch neu ausgerichtet werden müsse.