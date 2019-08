Deutsches Justizministerium will kriminellen Unternehmen an den Kragen

Unternehmen müssen bei Verstössen mit deutlich höheren Strafen rechnen. Das schlägt Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) vor. "Das soll also ein Anreiz sein, sich rechtstreu zu verhalten", sagte Lambrecht am Donnerstag in Berlin. "Weil man weiss: Das, was in Zukunft auf einen zukommt, ist nicht aus der Portokasse zu bezahlen, sondern soll abschrecken." Ihren Gesetzentwurf zur Bekämpfung der Unternehmenskriminalität will sie demnächst an die anderen Ministerien weiterleiten. Das Vorhaben ist bereits im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD vereinbart worden. Der Bundestag muss ihm zustimmen.