Deutsches Kabinett beschliesst Eckpunkte zum Schutz der Industrie beim CO2-Preis

Um die Abwanderung von Unternehmen in andere Länder zu verhindern, will die schwarz-rote Koalition die Industrie vor zu grossen Belastungen durch den neuen CO2-Preis schützen. Das Kabinett beschloss am Mittwoch in Berlin dazu Eckpunkte, die die Wettbewerbsfähigkeit schützen sollen.