"Zwar wurden die Ausbauziele für Photovoltaik und Windenergie an Land aus dem EEG 2021 für das Jahr 2022 erreicht", teilte Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes, am Montag mit. "Allerdings kann das Erreichen dieser ersten, eher mässig ambitionierten Zwischenschritte nicht als grosser Erfolg gewertet werden." Jetzt gelte es insbesondere beim Ausbau der Windenergie an Land dringend alle möglichen Hebel in Bewegung zu setzen, um den Ausbau zu beschleunigen.