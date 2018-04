"Die USA haben einen Sprung gemacht durch die Politik Trumps", sagte der Präsident des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Carl Martin Welcker, in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. "Die Steuerpolitik Trumps mit den Möglichkeiten, dass Investitionen in den kommenden fünf Jahren zu 100 Prozent im jeweiligen Jahr abgeschrieben werden können, kurbelt die Ausgaben in neue Maschinen an." Die Hersteller aus Deutschland konnten 2017 ihre Exporte in die USA um über elf Prozent auf rund 18 Milliarden Euro steigern.

Die Nachfrage jenseits des Atlantiks sorgte mit dafür, dass die Branche ihre Produktion stärker als erwartet nach oben schrauben konnte. Auch 2018 wollen die Hersteller zulegen. Welcker legte Reuters exklusiv die gerade fertig gewordene Berechnung vor. "Die Produktion ist um real 3,9 Prozent auf rund 223 Milliarden Euro gestiegen. Das kann aber nochmals revidiert werden. Unsere Prognose lag bei plus drei Prozent", berichtete der Kölner Unternehmer, der seit November 2016 den Verband leitet.

"Die Stimmung in der Branche ist exzellent. Und auch die Zahlen sind exzellent." Die Kapazitätsauslastung liege bei knapp 88 Prozent, viel mehr könne der Maschinenbau mit seinen über eine Millionen Mitarbeitern nicht vertragen. "Für 2018 bleibt es vorerst bei der Prognose eines Wachstums von drei Prozent." Der Start ins Jahr sei gut gelungen. "Wir sind dabei, die Prognose zu überprüfen. Wir rechnen jetzt." Möglicherweise könne man bei der Hannover Messe in zwei Wochen mehr sagen.

Politik mischt sich stärker ein - Wirtschaft wird zur Waffe

Insgesamt laufe es mit Ausnahme von Grossbritannien und der Türkei in allen wichtigen Ländern ziemlich gut, sagte Welcker. "Der Markt in den USA läuft vorne weg." Auch China habe ein ganz starkes Jahr gehabt. Die deutschen Maschinenbauer lieferten dort 2017 Anlagen im Wert von 17,4 Milliarden Euro ab - ein Plus von über 22 Prozent. Auf dem russischen Markt konnte die Branche, zu der neben zahlreichen Mittelständlern auch börsennotierte Konzerne wie Thyssenkrupp, Siemens oder Gea gehören, erstmals seit vier Jahren wieder zulegen - und das gleich um 22,5 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro.

Die Rubel-Schwäche und die Sanktionen wegen der Ukraine-Krise hatten dem Geschäft schwer zugesetzt. Und auch jetzt warnte Welcker: "Der russische Markt ist weiter hochgradig politisch sensibel und instabil." Das gilt auch für das wiederbelebte Irangeschäft.

Gute Maschinen allein sind noch kein Garant für gute Geschäfte. Den Maschinenbauern machen die politischen Krisen und Auseinandersetzungen immer stärker zu schaffen. "Nicht nur Russland ist ein politisch getriebener Markt", erklärt der VDMA-Präsident. Amerika werde zu einem politischen Markt, was China schon immer gewesen sei. Die Welt müsse zusehen, dass sie an grösseren Handelskriegen vorbeikomme. "Die Europäer sollten die Gespräche über ein Freihandelsabkommen mit den USA weiterführen, ob man es nun TTIP nennt oder anders."

Die Märkte seien in den letzten zehn Jahren politischer geworden, konstatiert Welcker. Die Welt sei vorher nicht so vernetzt gewesen, die Wirtschaft habe aber auch nicht so im Fokus gestanden. "Man hat militärisch oder politisch mit dem Säbel gerasselt." Heute werde immer mehr die Wirtschaft als Waffe genutzt. "Das trifft uns besonders hart."

(Reuters)