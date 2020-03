Deutschland bestätigt Grenzschliessungen zu Nachbarländern

Der deutsche Innenminister Horst Seehofer hat die Rückkehr zu Grenzkontrollen wegen der Corona-Krise bestätigt. Es sollen vorübergehend wieder Grenzkontrollen an den Grenzen zu Österreich, der Schweiz, Luxemburg, Dänemark und Frankreich eingeführt werden, wie Seehofer am Sonntagabend in Berlin sagte. Die Kontrollen greifen demnach ab Montagmorgen 8 Uhr.