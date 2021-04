Deutschland: Bundesregierung hebt Konjunkturprognose an

Die Bundesregierung hat ihre Konjunkturprognose für 2021 angehoben. Getrieben werde dies durch die Industriekonjunktur und die Nachfrage nach deutschen Waren im Ausland, wie Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Dienstag in Berlin mitteilte. Die Regierung rechnet nun mit einem Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts von 3,5 Prozent im laufenden Jahr. Bisher war mit einem Plus von 3,0 Prozent gerechnet worden.