"Es geht absolut in die richtige Richtung", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Samstag mit Blick auf die Ergebnisse des EU-Gipfels und bilaterale Abkommen Deutschlands mit anderen Mitgliedsländern.

Nach Merkels Angaben gibt es nach Griechenland und Spanien von 14 weiteren EU-Staaten politische Zusagen, Rückführungsabkommen für dort registrierte Flüchtlinge abzuschliessen. Gleichwohl sagte Söder auch, dass viele Beschlüsse vage und ungenau seien. "Deswegen ist aus meiner Sicht auch wichtig, dass man am Thema dranbleiben muss."

Nach Ansicht Söders sind die Beschlüsse von Brüssel mehr, als ursprünglich erwartet werden konnte. "Man kann sagen: Bei diesem Gipfel wäre sicher nicht so viel erreicht worden, hätte Bayern nicht vorher soviel Druck gemacht. Bayern hat da sehr viel bewegt." Klar sei aber auch, dass die Zeitpläne sehr lang seien und viele Vereinbarungen auf Freiwilligkeit basierten.

Ob die CSU von ihrer Drohung abrückt, im nationalen Alleingang bereits in anderen EU-Staaten registrierte Migranten an der Grenze abweisen zu lassen, sagte Söder nicht. Im Raum steht ein Bruch der Koalition, falls Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer einseitig die Zurückweisung anordnet.

Merkel hatte die Koalitionsspitzen am Freitagabend über die Ergebnisse des EU-Gipfels informiert. SPD-Chefin Andrea Nahles rief die CSU auf, "zur Vernunft zu kommen." CDU und CSU wollen die Ergebnisse der vergangenen Tage ab Sonntagnachmittag bei ihren Vorstandssitzungen bewerten.

Laut einem Reuters vorliegenden Papier Merkels zur Erläuterung der Brüsseler Ergebnisse haben sich Spanien und Griechenland bereiterklärt, bei ihnen in der Eurodac-Datei registrierte Asylsuchende wiederaufzunehmen, die an der deutsch-österreichischen Grenze aufgegriffen werden. Detailverhandlungen darüber sollten die zuständigen Innenminister noch im Juli beenden.

Das Bundesinnenministerium wollte sich zu möglichen Verhandlungen nicht äussern. Daneben haben sich dem Schreiben zufolge Belgien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Litauen, Lettland, Luxemburg, Niederlande, Polen, Portugal, Schweden, Tschechien und Ungarn zu entsprechenden Verwaltungsabkommen bereit erklärt. Ziel dieser Abkommen sollten beschleunigte Prozesse zur Rückführung sein, heisst es in dem Papier. "So kann Deutschland bei der Dublin-Rücküberstellung deutlich effektiver arbeiten." Vor allem Ungarn, Polen und Tschechien sperren sich gegen die Aufnahme von Flüchtlingen, die in Südeuropa ankommen.

Österreich befand sich nicht auf der Liste, auch wenn sich der unionsinterne Streit um möglichen Zurückweisungen an der Grenze von Bayern nach Österreich dreht. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz sagte dazu der "Bild"-Zeitung laut Vorabbericht: "Wenn Deutschland seine Grenzen schliessen sollte, dann würden wir die gleichen Massnahmen setzen wie Deutschland, vor allem an unseren Grenzen im Süden. Dies würde einen Dominoeffekt auslösen gegen illegale Migration."

«Die Kuh ist noch nicht vom Eis»

In Deutschland fiel die Bewertung der bilateralen Abkommen und der EU-Gipfel-Beschlüsse unterschiedlich aus. "Die Ergebnisse des EU-Gipfels sind absolut ausreichend, um wieder zusammenzukommen in der Union", sagte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther der Funke Mediengruppe. In der CDU hiess es, dass es in der CSU offenbar unterschiedliche Interpretationen und Ziele gebe, was die Bewertung des EU-Gipfels und die Frage eines nationalen Alleingangs betreffe. Hintergrund seien Ängste, als "Umfaller" dazustehen. Einige in der CSU-Spitze wollten zudem eine grundsätzliche Neuausrichtung der Union erreichen.

Der stellvertretende CSU-Vorsitzende und Europa-Politiker Manfred Weber sagte im "Tagesthemen"-Interview, die nächsten Tage müssten zeigen, ob die Ergebnisse den Streit beenden. "Die Kuh ist noch nicht vom Eis." Für Unruhe sorgten Äusserungen von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. "Ich stelle fest, dass zur Vermeidung von Sekundärmigration das Ergreifen von nationalen Massnahmen ausdrücklich im Ratspapier vorgesehen ist", hatte Dobrindt am Freitag gesagt.

Er bezog sich dabei offenbar auf einen Satz in der Abschlusserklärung des EU-Gipfels, der sich auf die Vermeidung von Sekundärmigration bezog: "Die Mitgliedstaaten sollten alle erforderlichen internen Rechtsetzungs- und Verwaltungsmassnahmen gegen diese Migrationsbewegungen treffen und dabei eng zusammenarbeiten". Ein Sprecher der Bundesregierung sagte, dass damit unilaterale staatliche Massnahmen zu Lasten anderer Staaten nicht gemeint seien. Diese seien weder "intern", noch entsprächen sie der weiteren Forderung des Europäischen Rates, dass die Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung der Sekundärmigration "eng zusammenarbeiten" sollten, um den Schengen-Raum nicht zu gefährden.

(Reuters)