Deutschland darf den Bau von 8500 Schnellladesäulen für Elektrofahrzeuge mit 1,8 Milliarden Euro bezuschussen. Die EU-Kommission genehmigte am Mittwoch eine entsprechende Staatshilfe, wie die Behörde mitteilte. Die Säulen sollen an rund 900 Standorten in Deutschland entstehen und ein Fahrzeug innerhalb von 15 bis 30 Minuten aufladen können. "Die Regelung ist erforderlich und geeignet, um den Ausbau der Schnellladeinfrastruktur in grossem Massstab voranzutreiben", teilte die Kommission mit.

14.12.2022 13:12