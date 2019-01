Deutschland entzieht iranischer Mahan Air Betriebserlaubnis

Einen entsprechenden Bescheid habe das Luftfahrtbundesamt dem Unternehmen zugestellt. Der Schritt sei erforderlich zur "Wahrung der aussen- und sicherheitspolitischen Interessen Deutschlands", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes.

Es könne in Deutschland kein Verkehr von Unternehmen zugelassen werden, die das Kriegsgeschehen in Syrien unterstützten. Mahan Air übernehme Transportflüge nach Syrien und in andere Kriegsgebiete auf Veranlassung der iranischen Revolutionsgarden.

Es gebe ausserdem bei Mahan Air "gravierende Anhaltspunkte" mit Blick auf das Agieren des iranischen Geheimdienstes in Europa, ergänzte der Aussenamtssprecher. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, die Entscheidung sei auf eine "Abwägung der deutschen Sicherheitsbelange" hin getroffen worden. Mahan Air hatte zuletzt mehrmals pro Woche Düsseldorf und München angeflogen.

Die USA hoffen, dass andere Länder dem Beispiel Deutschlands folgen werden. "Kein Land, in das Mahan Air fliegt, sollte sich sicher fühlen", sagte der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, am Montag der Nachrichtenagentur DPA. Die Airline fliegt unter anderem nach Paris, Mailand und Barcelona. Insgesamt steuert sie etwa 20 Ziele im Ausland an.

Der US-Botschafter betonte aber auch, dass er keinen Bezug zum Streit über das Atomabkommen mit dem Iran sieht. "Wir haben alle dasselbe Ziel. Es gibt lediglich Differenzen was die Taktik angeht, wie man dieses Ziel erreichen kann."

Die USA waren im vergangenen Jahr aus dem Abkommen ausgestiegen, das die Entwicklung einer iranische Atombombe verhindern soll. Die übrigen Unterzeichner des Abkommens, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Russland und China versuchen das Abkommen dennoch zu retten.

(AWP)