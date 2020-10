Deutschland erwartet schwierige Verhandlungen über EU-Agrarreform

Die entscheidenden Beratungen über eine Reform der EU-Agrarpolitik dürften sich nach Einschätzung von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner extrem schwierig gestalten. "Es werden viele, viele Stunden Verhandlungen vor uns liegen bis tief in die Nacht und auch morgen noch", sagte die CDU-Politikerin am Montag vor einem Treffen mit ihren EU-Kollegen in Luxemburg. Weil Deutschland noch bis Ende des Jahres den Vorsitz der EU-Staaten innehat, leitet Klöckner die Verhandlungen.