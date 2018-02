Deutschland prüft nach Geely-Einstieg bei Daimler Meldepflichten

(Ausführliche Fassung) - Nach dem überraschenden Einstieg des chinesischen Geely-Konzerns beim Autobauer Daimler will die Bundesregierung die Meldevorschriften im Wertpapierhandelsgesetz prüfen. Das ging am Mittwoch aus einem Bericht des Bundeswirtschaftsministeriums an den zuständigen Bundestags-Ausschuss hervor. Es gehe vor dem Hintergrund des aktuellen Falles darum, ob die vorhandenen Regeln genügen, um ein ausreichendes Mass an Transparenz zu gewährleisten, oder ob weitergehende Vorgaben erforderlich seien, hiess es darin.