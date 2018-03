Die SPD-Mitglieder sprachen sich nach einer wochenlangen heftigen Debatte mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit dafür aus, wieder ein Regierungsbündnis mit den Unionsparteien einzugehen. "Wir haben jetzt Klarheit: Die SPD wird in die nächste Bundesregierung eintreten", sagte der kommissarische Parteichef Olaf Scholz am Sonntag unmittelbar nach Verkündung des Ergebnisses des Mitgliederentscheides. Juso-Chef Kevin Kühnert, der prominenteste Verfechter eines Nein zur GroKo, äusserte sich enttäuscht. Die Kritik am Projekt grosse Koalition bleibe. Bundeskanzlerin Angela Merkel dagegen gratulierte der SPD in ihrer Eigenschaft als CDU-Vorsitzende zu dem klaren Ergebnis ihrer Mitgliederbefragung. Sie freue sich auf die weitere Zusammenarbeit "zum Wohle unseres Landes".

An der Abstimmung der SPD-Basis beteiligten sich nach Angaben von SPD-Schatzmeister Dietmar Nietan 78,39 Prozent der 463.722 stimmberechtigten Parteimitglieder. Mit Ja votierten 239.604 Sozialdemokraten, mit Nein 123.329. Die Mehrheit lag damit bei 66,02 Prozent. Die CDU hatte dem Koalitionsvertrag bereits auf einem Sonderparteitag zugestimmt. Die CSU-Gremien hatten dies bereits kurz nach der Verständigung auf den Koalitionsvertrag vor einem Monat getan. Damit könnte die neue Regierung unter Bundeskanzlerin Merkel in zehn Tagen vereidigt werden.

Regierung an Ostern

Die deutsche Wirtschaft reagierte erleichtert, dass nun die mehr als fünf Monate dauernde Hängepartie um die Bildung einer neuen deutschen Regierung beendet zu sein scheint. "Endlich haben wir Gewissheit, dass noch vor Ostern eine neue entscheidungs- und handlungsfähige Regierung das Ruder übernimmt", sagte Handwerkspräsident Hans-Peter Wollseifer. DIHK-Präsident Eric Schweitzer äusserte sich wie viele andere Vertreter der deutschen Wirtschaft ähnlich. Er bemängelte aber zugleich, dass den Unternehmen nun neue Lasten drohten.

In der SPD-Führung wurde das Mitgliedervotum mit Erleichterung aufgenommen. Der kommissarische Parteichef Scholz, der auch als Finanzminister im Gespräch ist, sieht auch Anzeichen, dass seine Partei wieder enger zusammenrückt. "In der Diskussion sind wir weiter zusammengewachsen", sagte er. Juso-Chef Kühnert sagte zu: "Wir sind keine schlechten Verlierer. Er kündigte aber auch an, "Wir werden der Regierung auf die Finger schauen".

In den anderen Parteien wurde das SPD-Votum mit Kritik aufgenommen. Die nunmehr grösste Oppositionspartei AfD sprach von einer Katastrophe für Deutschland. "Spätestens 2021 kommt die Quittung", sagte sie per Twitter voraus. Die Linken-Vorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger warnten, "das Weiter-So der Groko wird den Rechtsruck nicht aufhalten, sondern befeuern". FDP-Christian Lindner twitterte: "Wir freuen uns auf smarte Oppositionsarbeit!"

