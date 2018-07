Deutschland und China wollen bei autonomen Autos 'ganz vorne' sein

Die beiden Regierungschefs liessen sich auf dem früheren Flughafen Tempelhof von Topmanagern der Autoindustrie selbstfahrende Autos vorführen. "Wir haben beide auch eine kleine Fahrt gemacht, sind auch gut wieder angekommen", sagte Merkel. Es gehe nichts darüber, einmal praktisch zu sehen, was möglich sei. "Wir haben jetzt verstanden, dass es wichtig ist, die Technologie zu entwickeln, die einmal das Auto so ausgestaltet, dass es Ereignisse und Gegenstände erkennen kann." Es sei ausserdem wichtig, dass die Umgebung präzise erfasst werde. Das erfordere künstliche Intelligenz in hohem Masse.

Li Keqiang sprach zum Abschluss der deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen von einem wichtigen Projekt. China werde sich dafür offen zeigen gegenüber der deutschen Industrie. Dies müsse auch umgekehrt gelten. China werde die erforderlichen Daten zur Verfügung stellen, damit gemeinsam Autos entwickelt würden, die dann auf Strassen fahren könnten, sagte der Politiker laut Übersetzung.

An dem Treffen von Merkel und dem chinesischen Regierungschef nahmen unter anderem VW -Konzernchef Herbert Diess, Daimler -Forschungsvorstand Ola Källenius und BMW -Chef Harald Krüger teil. Krüger erklärte: ""Wir heben die Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland auf eine neue Stufe."

Autonome und vernetzte Fahrzeuge sind neben alternativen Antrieben wie Elektroautos das grosse Zukunftsthema der Autobranche, die sich in einem historischen Umbruch befindet. Der Diesel-Abgasskandal hat diesen beschleunigt. Die Hersteller wollen ihre Geschäftsmodelle ändern und sich zu Mobilitäts-Dienstleistern wandeln.

Der Präsident des deutschen Branchenverbands VDA, Bernhard Mattes, sagte, deutsche Hersteller testeten ihre automatisierten Fahrfunktionen bereits auf den Strassen von Peking und Shanghai. "Es ist gut, dass die chinesische Regierung hierfür die Erlaubnis erteilt hat. Künftig sollten Tests auch auf Autobahnen möglich sein." Zudem sollte der Zugang zu hoch auflösenden Echtzeitkarten verbessert werden.

Schon in wenigen Jahren sollen autonome Autos zumindest in Grossstädten auf den Strassen rollen. Es gibt aber noch viele offene Fragen - zum Beispiel zur Datensicherheit. Es geht ausserdem um gemeinsame Standards. China investiert derzeit massiv in autonome Fahrzeuge. Bei der künstlichen Intelligenz hinkt Deutschland hinterher, China und die USA sind hier führend. Merkel will das Thema nun in Europa vorantreiben.

Am Rande des Treffens unterzeichneten Vertreter der deutschen sowie chinesischen Autoindustrie insgesamt sechs Absichtserklärungen. Dabei geht es etwa um eine technische Kooperation bei der Entwicklung selbstfahrender Autos sowie um gemeinsame Standards. BMW und der chinesische Autobauer Great Wall besiegelten ausserdem ihr Gemeinschaftsunternehmen für den Bau eines neuen Elektro-Mini in China./hoe/DP/jha

