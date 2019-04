Deutschland und Frankreich wollen 'Allianz der Multilateralisten'

(Ausführliche Fassung) - Deutschland und Frankreich wollen dem weltweit zunehmenden Nationalismus eine "Allianz der Multilateralisten" zur Stärkung der internationalen Zusammenarbeit entgegensetzen. Bundesaussenminister Heiko Maas und sein französischer Kollege Jean-Yves Le Drian vereinbarten in New York, das Projekt gemeinsam voranzubringen. "Der Multilateralismus ist in seiner Funktionsweise bedroht", sagte Maas. Man müsse ein "jeder gegen jeden" unbedingt verhindern. Der SPD-Politiker nannte es als Ziel, internationale Organisationen und eine auf Regeln basierende Weltordnung zu stärken und dafür "überzeugte Teamplayer" zusammenzubringen.