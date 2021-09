Deutschland unterstützt Schutz des Regenwalds in Afrika

Entwicklungsminister Gerd Müller hat mehr Anstrengungen für den Schutz des Regenwalds auf dem afrikanischen Kontinent gefordert. "Die Zerstörung der Regenwälder durch Brandrodung etwa im Amazonas, in Indonesien oder im Kongo-Becken macht elf Prozent der weltweiten CO2-Emissionen aus! Experten schätzen, dass im Kongobecken bis 2100 kein Regenwald mehr übrig sein wird", erklärte Müller am Mittwoch anlässlich einer Schutzkonferenz zum afrikanischen Regenwald in Berlin.