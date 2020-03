Deutschland: Vorübergehende Staatsbeteiligungen an Unternehmen möglich

Kleine Selbständige, Handwerker und Mittelständler brauchten in der Corona-Krise zusätzlichen Schutz, so Altmaier. "Durch schnelle und unbürokratische Überbrückungsmassnahmen werden wir sicherstellen, dass sie die Krise auch dann überstehen können, wenn Umsätze oder Gewinne zeitweise wegbrechen. Dazu sind auch direkte Zuschüsse notwendig."

Die Bundesregierung erwägt in der Corona-Krise als zusätzliche Massnahme einen Rettungsfonds, der auch eine Beteiligung an in Not geratene Firmen vorsehen könnte. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfuhr, wird derzeit in der Bundesregierung ein solcher Fonds beraten, er könnte bei einer Sitzung des "Corona"-Kabinetts am Montag beschlossen werden. Der Fonds könnte ein Volumen von rund 500 Milliarden Euro haben. Damit könnten Unternehmen vor der Pleite gerettet werden - auch mit Kapitalzuschüssen. Zuvor hatte der "Spiegel" darüber berichtet. Beschlüsse gebe es noch nicht, es seien noch verschiedene Punkte offen, hiess es in Regierungskreisen./hoe/DP/eas

