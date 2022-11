Bundeskanzler Olaf Scholz sieht den russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Welt nahezu isoliert. "Der russische Präsident steht mit seiner Politik in der Welt fast alleine da. Er hat keine starken Bündnispartner", sagte Scholz am Mittwoch nach Ende des G20-Gipfels der grossen Wirtschaftsmächte auf der indonesischen Insel Bali.

16.11.2022 10:22