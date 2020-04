Aktuell kostete die Gemeinschaftswährung 1,0881 US-Dollar und damit einen halben Cent mehr als am Morgen.

Auch gegenüber dem Schweizer Franken machte der Euro im weiteren Verlauf an Boden gut und bewegt sich stärker in Richtung 1,06 Franken. Derzeit wird der Euro zu 1,0594 Franken gehandelt. Am früheren Dienstagmorgen notierte er noch bei 1,0563 Franken. Der US-Dollar wird zu 0,9736 Franken umgesetzt.

Marktteilnehmer führten die Kursgewinne des Euro vor allem auf die freundliche Stimmung an den Börsen zurück. Die Weltreservewährung Dollar war daher etwas weniger gefragt. Das verlieh dem Euro Rückenwind.

Der Euro-Franken-Kurs seit in den vergangenen zwölf Monaten (Grafik: cash.ch).

Konjunkturdaten aus der Eurozone zeigten jedoch einmal mehr die drastischen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die Verbraucherstimmung in Frankreich trübte sich in Rekordtempo ein. In Spanien stieg die Arbeitslosigkeit im ersten Quartal deutlich an.

Zulegen konnten gegen Mittag auch Währungen von Ländern mit starker Rohölförderung. Ausschlaggebend war, dass sich die Ölpreise etwas stabilisierten. Dennoch bleibt die Lage am Ölmarkt aufgrund des hohen Angebotsüberhangs angespannt.

Am Devisenmarkt richtet sich der Fokus zunehmend auf geldpolitische Entscheidungen grosser Zentralbanken. An diesem Dienstag beginnt die US-Notenbank Fed ihre zweitägigen geldpolitischen Beratungen. Die Ergebnisse werden am Mittwochabend veröffentlicht. Am Donnerstag folgt die EZB mit ihrem Zinsentscheid.

(AWP)