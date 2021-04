Dialog mit Jugend gefordert - Selbsttests bald wieder lieferbar

Fredy Fässler, St. Galler SP-Regierungsrat und Präsident der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD), sprach sich dafür aus, dass junge Menschen künftig bei der Entscheidungsfindung zu Corona-Massnahmen einbezogen werden. "Mit ihnen hat man bisher nicht gesprochen", sagte er in der Sendung "Samstagsrundschau" von Radio SRF.

Anlass waren eine zunächst friedliche Openair-Party in St. Gallen, bei der es zu Ausschreitungen kam, sowie geplante Partys in weiteren Städten. Die Aufgabe der Polizei sei es, für Ruhe und Ordnung zu sorgen, sagte Fässler. Sie könne jedoch nicht gesellschaftliche Probleme zu lösen. Lösungen müssten zusammen mit den jungen Menschen gefunden werden.

Mehr Suizidversuchen bei Jugendlichen

Die Massnahmen gegen Covid-19 führen oft zu Einsamkeit und Ängsten vor der Zukunft, gerade auch bei Kindern. Im Kinderspital in Zürich wurden im letzten Jahr mehr als doppelt so viele Kinder und Jugendliche nach einem Selbstmordversuch in die Notfallstation eingeliefert als im Vorjahr.

Markus Landolt, der Leitende Psychologe des Kinderspitals, führt dies auf die Corona-Pandemie zurück, wie er der "NZZ am Sonntag" sagte. Im Jahr 2020 seien 49 Kinder oder Jugendliche nach Suizidversuchen auf die Notfallstation gekommen, im Vorjahr seien es 22 gewesen.

Es sei bedrückend, was die Kinder erzählten, sagte Landolt. Viele schilderten schwierige familiäre Situationen, andere hätten Angst davor, in der Schule den Anschluss zu verlieren, die hohen Erwartungen der Eltern nicht erfüllen zu können oder keine Lehrstelle zu finden.

160 Millionen Mehrkosten in Heimen

Die erste Welle der Corona-Pandemie ab März des letzten Jahres führte in den Alters- und Pflegeheimen ausserhalb der Pflegefinanzierung zu Mehrkosten von rund 160 Millionen Franken. Der Branchenverband Curaviva erwartet nun, dass die Kantone ihre Verantwortung bei der finanziellen Unterstützung wahrnehmen, wie Curaviva-Direktor Daniel Höchli im Interview mit dem "Tages-Anzeiger" vom Samstag sagte.

"Es wäre ein Trauerbild, wenn man sagen müsste, die Sportvereine seien besser finanziell unterstützt worden als systemrelevante Institutionen wie Pflegeheime.", sagte Höchli.

Aus seiner Sicht ist für den weiteren Umgang mit der Pandemie eine Debatte darüber nötig, was die Leute in Alters- und Pflegeheimen wollen. Man müsse besser hinhören und bei Schutzkonzepten die unterschiedlichen Haltungen der Bewohnerinnen und Bewohner berücksichtigten, statt einfach über alle hinweg zu bestimmen.

Wieder Selbsttests ab nächster Woche

Unterdessen gab der Pharmariese Roche bekannt, dass er seit Freitagnachmittag "aufgrund der sehr hohen Nachfrage" keine Corona-Selbsttests mehr abgeben könne. Die Lieferungen würden erst ab Anfang nächster Woche wieder aufgenommen. Roche erwartet, den Bedarf "im Wochenverlauf" voll abdecken zu können.

Von den mehr als eine Million PCR-Tests, die der Bund im letzten Frühling als Notreserve kaufte, haben drei Viertel inzwischen das Verfalldatum überschritten. Das kostet den Bund fast 14 Millionen Franken, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen Bericht der "NZZ am Sonntag" bestätigte.

Inzwischen ist die Positivitätsrate nicht mehr Teil der Richtwerte für die Beurteilung der pandemischen Lage. Das teilte das BAG auf Anfrage mit und bestätigte damit einen Bericht des "SonntagsBlick". Aufgrund der Richtwerte entscheidet der Bundesrat über Lockerungen oder Verschärfungen von Massnahmen. Mit den Selbst- und Massentests werden jedoch nur noch die positiven Fälle gemeldet, was die Positivitätsrate verzerrt.

Rund 500 Kritikerinnen und Kritiker der Coronapolitik versammelten sich am Samstag zu einer nicht bewilligten Kundgebung in Altdorf UR. Aus Gründen der Verhältnismässigkeit habe die Polizei die Ansammlung geduldet, teilte die Urner Kantonspolizei am Abend mit. Es kam demnach zu Wegweisungen, aber niemand wurde festgenommen. Und auch keine Sachschäden wurden gemeldet.

(AWP)