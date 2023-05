Die für die Rettung der Credit Suisse gewährte Bundesgarantie in der Höhe von 100 Milliarden Franken ist per gestern Dienstag vollständig zurückbezahlt worden. Das sagte Bundesrätin Karin Keller-Sutter am Mittwoch in der Sendung "10 vor 10" vom Schweizer Radio und Fernsehen (SRF).

31.05.2023 22:53