Die Grünen wollen bei den Wahlen 2023 drittstärkste Kraft werden

Die Grünen wollen laut ihrem Präsidenten Balthasar Glättli bei den Wahlen 2023 die FDP überholen und drittstärkste Kraft werden. "Wir sind die Partei, die bei den kantonalen Wahlen in den letzten drei Jahren am stärksten zulegte", sagte Glättli der "NZZ am Sonntag".