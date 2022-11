USA

Der nach China zweitgrösste Treibhausgas-Emittent der Welt will die Menge an sauberer Energie im Stromnetz verdreifachen und die Kohlenstoffemissionen bis zum Ende dieses Jahrzehnts um eine Milliarde Tonnen jährlich reduzieren. Am 8. November, dem zweiten Tag der COP27, wird der US-Kongress neu gewählt. Umweltschützer befürchten bei einem Wechsel zu einer Mehrheit der Republikaner, dass die Umsetzung dieser Pläne untergraben werden könnte. Die USA stehen zudem davor, die Kigali-Ergänzung zum Protokoll von Montreal zu ratifizieren, mit der die Verwendung von Fluorkohlenwasserstoffen (HFC) - einem in Kühlgeräten verwendeten Klimaschadstoff - schrittweise eingestellt werden soll.