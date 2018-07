Die 'Null' und Anti-Trump-Massnahmen: Scholz' Etat 2019

Scholz' Botschaft am Freitag in der Bundespressekonferenz: Man fahre auf Sicht, daher bleibe es bei 19 Prozent Mehrwertsteuer. So werden stattdessen im neuen Haushalt zum Beispiel bei den Leistungen an die Rentenversicherung 1,3 Milliarden Euro draufgesattelt, sie steigen auf 98,1 Milliarden Euro. 2007 war die Mehrwertsteuer von der damaligen grossen Koalition von 16 auf 19 Prozent erhöht worden, eine der grössten Erhöhungen überhaupt. Das Versprechen war, dies wieder abzusenken, wenn die Haushaltslage besser ist. Heute ist sie so gut wie fast noch nie. Scholz plant den sechsten Haushalt ohne neue Schulden in Folge.

Die wichtigen Reformen lägen nicht im Mehrwertsteuerbereich, ergänzt Scholz auf eine erneute Nachfrage. So sollen die Bürger stattdessen durch das Abschmelzen des Solidaritätszuschlags bis 2021 um bis zu zehn Milliarden Euro entlastet werden. "Das ist eine richtige Nummer, die ausschliesslich der Bundeshaushalt zu verkraften hat", so Scholz.

Die nackten Zahlen des Entwurfs 2019: 356,8 Milliarden Ausgaben und 356,8 Milliarden Einnahmen - die Ausgaben steigen im Vergleich zum laufenden Jahr um 13 Milliarden, aber dank hoher Steuereinnahmen sollen wieder keine neuen Kredite aufgenommen werden müssen. Und er betont, man brauche in diesen stürmischen Zeiten Reserven, um bei einer wirtschaftlichen Krise "mit aller Kraft agieren" zu können.

Gerade erst hat der Bundestag spät wie nie wegen der langen Regierungsbildung den Haushalt für das laufende Jahr gebilligt. Bevor die Sommerpause startet, bringt Scholz den nächsten Haushalt auf den Weg, das Kabinett wurde zu einer Sondersitzung zusammengetrommelt.

Scholz betont, trotz des "Sommertheaters" bei der Union in Sachen Asyl werde auch noch regiert. Auch im Entwurf 2019 steht nun die Null. Konfliktstoff gibt es trotzdem.

TRUMPS ÄRGER: Die Nato hat sich zum Ziel gesetzt, dass jeder der 29 Mitgliedstaaten bis 2024 zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Rüstung und Militär ausgibt. Unverhohlen droht US-Präsident Donald Trump, dass die Partner sich nicht ewig auf die USA verlassen könnten. Der Etat von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) soll 2019 immerhin um vier Milliarden auf 42,9 Milliarden Euro steigen. Damit liegt Deutschland aber trotzdem nur bei 1,24 Prozent. 2019 sollen es dann 1,31 Prozent werden. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sichert zumindest 1,5 Prozent bis 2024 zu, das wären 18 Milliarden Euro mehr für die Bundeswehr als bisher geplant. Doch Scholz bremst. Trump will mit der "lieben Angela" nächste Woche beim Nato-Gipfel in Brüssel reden. "Ich werde der Nato sagen, ihr müsst eure Rechnungen bezahlen, die Vereinigten Staaten werden sich nicht um alles kümmern", sagt Trump.

STRAFZÖLLE: Die Einführung neuer Zollschranken kann nach Meinung von Scholz das Wirtschaftswachstum in den USA und überall sonst dämpfen, daher sollte keiner auf höhere Einnahmen durch Strafzölle setzen.

STREITPUNKT INVESTITIONEN: Scholz will mehr investieren, allein 15 Milliarden Euro mittelfristig pro Jahr in die Verkehrsinfrastruktur. Hinzu kommt zum Beispiel das Baukindergeld für Familien, 12 000 Euro Zuschuss pro Kind sind geplant für den Kauf oder Bau einer Immobilie. Zudem wird massiv in Bildung und Wohnungsbau investiert. Aber vielen ist das zu wenig, gerade jetzt, wo die Steuereinnahmen sprudeln. Die Investitionen sollen 2019 ein Volumen von 37,9 Milliarden Euro erreichen. Gemessen an den Ausgaben sinkt die Investitionsquote 2019 aber bis 2020 laut der mittelfristigen Planung auf 10,06 Prozent.

GIEssKANNE: Jeder bekommt etwas mehr, vom Kind bis zum Rentner. So wird das Kindergeld ab Juli 2019 um 10 Euro erhöht, Familien sollen mit höheren Freibeträgen steuerlich entlastet werden. 500 Millionen sind für eine Gebührenentlastung und mehr Personal bei Kitas geplant. Wegen der Sozialausgaben ist das Budget des Arbeits- und Sozialministeriums das grösste (144,2 Mrd. Euro). Den kleinsten hat Justizministerin Katarina Barley (SPD) mit 877 Millionen Euro.

PROTEST: Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) will 500 Millionen Euro mehr. Sein Argument: Man müsse das Leben der Menschen vor Ort, zum Beispiel in Afrika, verbessern, um Flucht und Migration nach Europa einzudämmen. Auch 2019 wird die sogenannte ODA-Quote nicht erreicht. Sie setzt die Ausgaben im Entwicklungsbereich im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung. Das vereinbarte Ziel liegt bei 0,7 Prozent.

MAASTRICHT: Die deutsche Staatsverschuldung soll erstmals seit 17 Jahren wieder unter 60 Prozent des Bruttoninlandsprodukts (BIP) sinken - das entspricht dem sogenannten EU-Maastricht-Kriterium, um die Stabilität des Euro zu sichern. Mit einer sinkenden Verschuldung soll zudem die jüngere Generation vor zu grossen Lasten geschützt werden, die auch über höhere Steuerlasten zu Buche schlagen können. "In allen Haushalten bis 2022 kommt der Bundeshaushalt ohne neue Schulden aus", verspricht das Team um den zuständigen Staatssekretär Werner Gatzer. Aber die Wolken verdunkeln sich gerade weltweit./ir/DP/he

