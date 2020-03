Die Schweiz ächzt zunehmend unter dem Coronavirus

Am Mittwoch hatte die Tessiner Regierung den Notstand bis am 29. März ausgerufen und alle nicht-obligatorischen Schulen geschlossen. Daneben wurden ab Mittwochmitternacht auch sämtliche Kinos, Theater, Schwimmbäder, Diskotheken, Sportzentren und ähnliches geschlossen. In allen Tessiner Gerichten finden die Verhandlungen ab sofort unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

"Der Rest der Schweiz wird nachziehen", sagte Daniel Koch, Leiter vom Bundesamt für Gesundheit (BAG), am Donnerstag gegenüber Radio SRF in der Sendung "Heute Morgen". Damit sollen Risikogruppen geschützt werden und die Überlastung der Spitäler verhindert werden.

Man nehme die Situation sehr ernst und man müsse nun möglichst schnell die richtigen Massnahmen treffen. Wichtig sei es, Risikogruppen zu schützen. Damit sollen die Intensivstationen vor Überlastung geschützt und die Infrastruktur der Spitäler richtig genutzt werden. So sollen weitere Todesfälle verhindert werden.

Kein gesamtschweizerischer Notstand

Von einem gesamtschweizerischen Notstand sei in den Aussagen von Koch nicht die Rede gewesen, teilte das BAG am Donnerstagmittag mit. Die Schweiz befinde sich nach wie vor in der besonderen Lage. Wie angekündigt, werde der Bundesrat am Freitag über die Weiterführung des Veranstaltungsverbots und andere Massnahmen entscheiden und darüber informieren.

Zu den am Donnerstagmittag publizierten 815 bestätigten Fällen kamen noch 43 dazu, für die die definitive Bestätigung noch ausstand. Am Mittwochmittag waren es noch 613 bestätigte Fälle gewesen. Lediglich die Kantone Obwalden, Uri und Appenzell-Innerrhoden haben noch keine positiven Fälle gemeldet.

Insgesamt starben in der Schweiz bisher sechs Personen an der Covid-19-Erkrankung, zuletzt zwei über 80-Jährige aus dem Kanton Tessin, die bereits an Krankheiten gelitten hatten. Laut Koch muss man sich nun mit dem Kanton Tessin solidarisch zeigen. Verschiedene Kantone hätten bereits ihre Hilfe angeboten.

Rekruten bleiben in den Kasernen

Die Armee bleibt grundsätzlich bei ihren Massnahmen, behält allerdings über das kommende Wochenende mehr Rekruten in den Kasernen, um die Epidemie nicht anzuheizen, wie ein Armeesprecher sagte.

Postauto bedient den Streckenabschnitt zwischen Iselle und Domodossola ab sofort und bis auf weiteres nicht mehr. Seit Montag gab es auf diesem Streckenabschnitt wegen den verhängten Sperrgebieten in Italien keine Fahrgäste mehr. Vor allem aber wolle Postauto sein Fahrpersonal und die Fahrgäste schützen und lasse die Fahrzeuge von Brig her deshalb vorzeitig wenden, teilte das Unternehmen mit.

Der in Genf tagende Uno-Menschenrechtsrat wird seine laufende Sitzung wegen der Ausbreitung des Coronavirus am morgigen Freitag abbrechen. Das kündigte die die österreichische Ratsvorsitzende Elisabeth Tichy-Fisslberger am Donnerstag an. Die Sitzung hätte noch bis zum 20. März gedauert.

Eishockey-Saison zu Ende

Den Stecker gezogen hat der Coronavirus auch der Schweizer Eishockeymeisterschaft: dem Eishockeyverband blieb am Donnerstagvormittag in einer Telefonkonferenz mit allen Klubs keine andere Wahl, als die Saison abzubrechen. Dies, nachdem die Behörden im Tessin alle sportlichen Aktivitäten bis am 29. März verboten hatten.

Der amerikanische 30-tägige Einreisestopp für Menschen aus Europa schlägt auch auf die Fluggesellschaft Swiss und ihren Mutterkonzern Lufthansa durch: Die Swiss bereitete einen Sonderflugplan für USA-Strecken vor. Die Veröffentlichung war für Donnerstagnachmittag geplant. Ausserdem analysierte sie die Auswirkungen der veränderten Einreisebestimmungen für Indien.

(AWP)