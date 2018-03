Die Suva plant keinen Ausbau der Überwachung von Betrügern

"Wir werden weiterhin zwischen 10 und 15 Observationen pro Jahr durchführen", sagte Suva-Präsident Felix Weber gegenüber der Zeitung "Le Temps" vom Donnerstag. Überwachungen gingen ins Geld, rief er in Erinnerung. Zudem habe die Tatsache, dass observiert werde, auch eine präventive Wirkung.

2016 legte die Suva in Folge eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte die Überwachungen auf Eis. Strassburg hatte einer Frau Recht gegeben, die von Privatdetektiven eines Versicherers observiert worden war.

Das Gericht kam zum Schluss, dass das Vorgehen des Versicherers - es war nicht die Suva - nicht gesetzeskonform gewesen sei. Es fehle in der Schweiz eine präzise und detaillierte gesetzliche Grundlage für die Überwachung von Versicherten.

Diese Grundlage lieferte das Parlament in der vergangenen Frühlingssession nach, in Form des Gesetzes zur Überwachung von Versicherten der Sozialversicherungen. Eine Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern will das Referendum dagegen lancieren.

