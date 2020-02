Diese Fragen zum EU-Finanzgipfel sind noch offen

Ob es beim EU-Sondergipfel zu den Finanzen einen Durchbruch gibt, ist laut Kanzlerin Angela Merkel ungewiss. Denn entscheidende Fragen sind noch offen, und es ist eine einstimmige Entscheidung aller 27 Staaten nötig. Hier eine Übersicht über die wichtigsten Streitthemen, die eine Einigung gefährden:

Höhe des nationalen Beitrags

Es wird ein hartes Ringen mit Nettozahlerländern wie Schweden, Dänemark, den Niederlanden, Finnland und Deutschland erwartet. Bisher haben diese die Position, nur 1,00 Prozent der nationalen Wirtschaftsleistung an die EU abführen zu wollen. Sie verweisen darauf, dass ihre Beiträge nach dem britischen EU-Austritt auch ohne Anhebung des Deckels drastisch steigen - im Falle Deutschlands um zehn Milliarden Euro jährlich. Vor allem von Dänemark und den Niederlanden wird Widerstand gegen die von Kommission, Parlament und anderen EU-Staaten gewünschte Anhebung erwartet.

Nettozahler-Bilanz – Rabatte

Wichtig ist für die Staaten auch, mit wieviel Rückflüssen sie aus Brüssel rechnen können - das ergibt dann die Nettozahler- oder Nettoempfänger-Bilanz. Zwar gibt Deutschland als EU-Hauptprofiteur immer mehr Geld in den EU-Haushalt als es an Subventionen zurückerhält. Aber die Vorschläge von EU-Ratspräsident Charles Michel favorisieren aus Berliner Sicht zu sehr Frankreich mit seinen Agrarsubventionen. Der Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich würde enorm auseinanderklaffen, lautet der Vorwurf.

Ein Mittel zur Beseitigung der Ungleichheit wäre ein Rabatt etwa für die deutschen Beiträge. Den gab es bisher auch. Michel akzeptiert ihn zwar, aber nur bis 2027 und ohne Zahlen vorzulegen. Merkel hat deutlich gemacht: Ohne Rabatt für den deutschen Beitrag wird es keinen Abschluss geben.

Rechtsstaatlichkeit

Streit wird mit den osteuropäischen Ländern wie Ungarn oder Polen erwartet. Denn nicht nur Europäisches Parlament, sondern auch Deutschland und andere EU-Staaten pochen darauf, dass Subventionen künftig an die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit geknüpft werden. Michel hat nun vorgeschlagen, dass es diese Verbindung zwar gibt, aber die Schwelle für Sanktionen so hoch gelegt wird, dass sie praktisch nie verhängt werden können. Dies gilt gerade bei den Nettozahlern als inakzeptabel.

Zukunftsausrichtung der EU

Als der EU-Ratspräsident vergangene Woche seine Vorschläge vorlegte, war in vielen Hauptstädten das Entsetzen gross. Die Bundesregierung etwa kritisiert die viel zu starke Ausrichtung des EU-Finanzrahmens auf die alten Förderbereiche wie Landwirtschaft - dadurch fehlt Geld für so ziemlich alles, was an neuen Aufgaben der EU identifiziert worden war: Forschung, Innovationen, Sicherheit, Aussengrenzschutz, Kampf gegen Klimawandel. Deutliche Ansage aus Berlin: Ohne mehr Zukunftsausrichtung des EU-Finanzrahmens wird es nicht mehr Geld als 1,00 Prozent geben.

Eigene Einnahmequelle der EU

Deutschland und einige andere Staaten haben bisher immer eigene Steuereinnahmen der EU abgelehnt. Das könnte sich aber diesmal ändern. Zwar wird der Vorschlag abgelehnt, dass die Einkünfte aus dem CO2-Emissionshandelssystem in die EU-Kassen fliessen - die sind nämlich schon in den Mitgliedstaaten verplant. Aber es könnte am Ende eine Abgabe auf nicht wiederverwerteten Kunststoffabfälle in der EU geben, deren Einnahmen die Kommission auf vier bis acht Milliarden Euro jährlich schätzt. Möglicherweise kommt dies erst in den Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament.

