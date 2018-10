Unter dem Motto «digital gemeinsam erleben» kann die Schweizer Bevölkerung am Donnerstag mit Aktivitäten an über 12 Standorten in der ganzen Schweiz die fortschreitende Digitalisierung der Lebensbereiche erfahren. Der Aktionstag möchte die Chancen, aber auch die offenen Fragen und die Herausforderungen der Digitalisierung aufzeigen.

Neben den Hauptpartnern Google, Ringier, SBB, SRG und Swisscom zeigen rund 70 weitere Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Bildung auf, was Digitalisierung konkret bedeutet. Bundespräsident Alain Berset und Bundesrat Johann Schneider-Ammann übernehmen das Patronat, Bundesrat Ignazio Cassis unterstützt den Aktionstag ebenfalls.

"Wir brauchen in der Schweiz eine offene, mündige Digitalisierungskultur, welche ein positives Umfeld schafft. Dazu soll der Digitaltag beitragen, indem er die Chancen aufzeigt, ohne die Herausforderungen zu verschweigen", sagt Marc Walder, Gründer von digitalswitzerland, einer industrieübergreifenden Initiative von Schweizer Unternehmen und Organisationen in Sachen Digitalisierung,

Der Digitaltag soll die Innovationskraft der Schweiz vielfältig, lokal und schweizweit aufgezeigen. In Sachen Digitalisierung steht die Schweiz auch immer besser da. Laut dem zum zweiten Mal erstellten "World Digital Competitiveness Yearbook" der Lausanner IMD Business School stieg die Schweiz im Länder-Ranking von Position Acht auf den fünften Rang. Die Schweiz machte 2018 damit unter den Top-Ten-Positionen den grössten Sprung nach vorne, zuammen Norwegen und Finnland.

Der grösste Digitaltag-Standort befindet sich im Hauptbahnhof Zürich. An rund 35 Ständen in sieben Themenwelten gibt es ganztags einiges zum Thema Digitalisierung zu erleben und zu diskutieren. Das Bühnen programm umfasst unter anderem Auftritte von Schulklassen mit dem Lernroboter "Thymio", die offizielle Ansprache von Bundespräsident Berset, eine Live-Fernseh-Sendung von SRF, Drohnenvorführungen, ein Live-Hack, eine Kunstperformance mit Beteiligten in Zürich und Hongkong, Live-Schaltungen an alle Digitaltag-Standorte, ein Auftritt der Schwiizergoofe oder ein Konzert von Crimer.

