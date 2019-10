Der Bundesrat will globale "Stablecoin"-Projekte wie die Digitalwährung Libra sehr genau verfolgen. Insbesondere die währungs- und stabilitätspolitischen Herausforderungen sollten seiner Ansicht nach in einer internationalen Kooperation unter Regierungen, Notenbanken und Aufsichtsbehörden unter Einbezug der privaten Anbieter angegangen werden. Die Schweiz stehe innovativen Ansätzen im Finanzmarkt grundsätzlich offen gegenüber, heisst es in einer Mitteilung im Anschluss an die Bundesratssitzung vom Mittwoch. An dieser sei Bundesrat über die aktuellen Chancen und Herausforderungen von Stablecoins informiert.

Vorbehalte bei Stablecoin-Projekten wie dem Libra bestünden in den Bereichen Finanzstabilität, Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung wie auch in der Geld- und Währungspolitik und dem Datenschutz, stellt der Bundesrat fest.

Die Schweiz sei offen für Diskussionen um "international tragfähige Standards" im Zusammenhang mit der Anwendung neuer Technologien, heisst es in der Mitteilung weiter. Eine "ideale Plattform" für solche Diskussionen sieht der Bundesrat in der kommenden Jahrestagung der Institutionen von Bretton Woods und dem Treffen der Finanzminister und Notenbankgouverneure der G20.

(AWP)