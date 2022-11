Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag sieht grosse wirtschaftliche Risiken durch die Null-Covid-Politik Chinas. DIHK-Aussenwirtschaftschef Volker Treier sagte am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin: "Die jetzt wieder einsetzenden Lockdowns, aber auch die zunehmend protektionistische Wirtschaftspolitik sind für die deutschen Unternehmen in China eine grosse Belastung."

28.11.2022 14:19