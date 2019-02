Unternehmen in Deutschland stellen sich zunehmend auf schlechtere Zeiten ein. Vor allen in der Industrie mehren sich die Firmen, die verhaltenere Geschäfte erwarten, wie aus der am Donnerstag vorgelegten Konjunkturumfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertag hervorgeht. Die wichtige Exportwirtschaft spüre die Abkühlung der Weltwirtschaft und eine Verunsicherung durch Handelskonflikte, hiess es.