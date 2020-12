«Dinner for two» soll noch vor EU-Gipfel Brexit-Durchbruch bringen

Die britische Seite schürte im Vorfeld die Hoffnung, dass das persönliche Treffen einen Fortschritt vor dem EU-Gipfel ab Donnerstag bringen könnte. Bundeskanzlerin Angela Merkel zufolge gibt es noch Einigungschancen. Sie wolle aber kein Abkommen um jeden Preis, sagte sie im Bundestag.

Sollte es nicht noch in letzter Minute eine Einigung über die künftigen Beziehungen Grossbritanniens zur EU samt Freihandelsabkommen geben, droht Anfang 2021 ein harter Bruch mit grösseren Verwerfungen für die Wirtschaft.

Noch ist Übergangsphase

Grossbritannien war Ende Januar offiziell aus der EU ausgetreten, der das Königreich zuvor seit 1973 angehört hatte. Am 31. Dezember endet die Übergangsphase, in der Grossbritannien noch EU-Regeln anwenden muss. Danach droht ohne ein Handelsabkommen Chaos. Experten rechnen dann mit höheren Zöllen auf viele Produkte sowie langen Wartezeiten an der Grenze.

Merkel sagte, der Brexit werde Thema beim Gipfel der 27 EU-Staats- und Regierungschefs werden. Für die EU sei wichtig, dass der Binnenmarkt gewahrt bleibe. Ausserdem müsse es künftig einen fairen Wettbewerb zwischen britischen und europäischen Firmen geben.

Kabinettsminister Michael Gove sagte in Interviews für die britische Seite, die EU müsse sich bewegen. Oft seien es aber persönliche Begegnungen, die für einen Durchbruch sorgten. Insofern kommt dem Treffen von Johnson und von der Leyen am Abend Bedeutung zu. Ein britischer Regierungsvertreter sagte Reuters aber auch, dass ein Deal womöglich nicht realistisch sei.

Drei strittige Punkte

Insidern zufolge hat sich auch EU-Verhandlungsführer Michel Barnier zuletzt pessimistisch gezeigt. Er habe gesagt, ein harter Bruch Ende 2020 sei mittlerweile wahrscheinlicher als eine Verständigung. Die EU sollte ihre Notfallpläne aktualisieren. Ökonomen zufolge würde der harte Brexit beide Seiten treffen, Grossbritannien aber stärker.

Vor allem drei Punkte waren in den Verhandlungen zuletzt besonders umstritten: die Fischfangquoten, Garantien für einen fairen Wettbewerb und ein Streitschlichtungsmechanismus im Falle von Verstössen gegen das geplante Abkommen.

(Reuters/cash)