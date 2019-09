DIW-Chef: No-Deal-Brexit wäre besser als Verschiebung

"Was ich jetzt an Risiken sehe, ist die Unsicherheit", sagte Fratzscher. "Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende - lieber jetzt ein harter Brexit als eine Hängepartie, die sich noch ein oder zwei Jahre hinzieht."

Schon jetzt hätten sich wegen der Unsicherheit deutsche Exporte nach Grossbritannien und Irland abgeschwächt. "Wenn einmal Klarheit da ist und die Unternehmen wissen, worauf sie sich einstellen müssen, kann man auch damit umgehen", fügte der DIW-Präsident hinzu.

Viele Wirtschaftsforscher warnen vor einem britischen EU-Austritt ohne Vertrag, zumal Deutschland 2018 immer noch Waren im Wert von 82 Milliarden Euro nach Grossbritannien exportierte. Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung geht davon aus, dass ein No-Deal Einkommensverluste von fast 100 Milliarden Euro pro Jahr zur Folge hätte, davon 57 Milliarden in Grossbritannien und gut 9,5 Milliarden in Deutschland.

"Es ist immer noch von Vorteil für alle Seiten, wenn der 'Hard Brexit' abgewendet wird", sagte Studienautor Dominic Ponattu der dpa. "Mehr Zeit, um ein Abkommen zu verhandeln, wäre es definitiv wert."

Doch Fratzscher argumentiert dagegen. So sagte er mit Blick auf deutsche Verbraucher: "Wenn man jetzt die Konsumenten nimmt, habe ich Schwierigkeiten zu sehen, wer da besonders betroffen sein soll. Das, was wir aus Grossbritannien importieren an Konsumgütern, ist begrenzt."

Deutsche Unternehmen seien bereits dabei, sich neu zu orientieren - sowohl für den Bezug von Vorprodukten als auch für neue Absatzmärkte. Nach Regeln der Welthandelsorganisation würden auch bei einem Brexit ohne Vertrag nur geringe Zölle von durchschnittlich ein bis zwei Prozent auf britische Waren fällig. Lange Wartezeiten wegen nötiger Grenzkontrollen sowie Lieferengpässe könne man verhindern.

"Es muss nicht sein, dass es zu diesem Chaos kommt, und es ist letztlich weder im Interesse der EU noch Grossbritanniens", sagte Fratzscher. "Das Argument, man müsse nun an Grossbritannien ein Exempel statuieren und das bloss nicht attraktiv machen, das haben wir lange hinter uns. Ich glaube, kein anderes Land möchte ein solches Chaos haben, wie Grossbritannien das in den letzten drei Jahren gesehen hat."

Anders als Deutschland müssen sich Grossbritannien und Irland auch aus Fratzschers Sicht auf erhebliche negative Folgen einstellen. Und da es ohne Abkommen keine Übergangsfrist gäbe, stünde London unter grossem Einigungsdruck mit der EU.

"Ich glaube nicht, dass Grossbritannien nach einem harten Brexit eine bessere Verhandlungsposition hätte, sondern ganz im Gegenteil: Der Druck auf Grossbritannien, schnellstmöglich ein Freihandelsabkommen mit der EU auszuhandeln, wäre eher grösser als kleiner", sagte Fratzscher./vsr/DP/zb

