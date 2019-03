Dies sagte Trump am Samstag bei einer Konferenz. "Wir haben einen Herren bei der Fed, der einen sehr starken Dollar mag", sagte Trump. "Ich mag einen starken Dollar, aber ich will einen Dollar, der grossartig für unser Land ist, keinen Dollar, der so stark ist, dass er uns vom Handel mit anderen Ländern abhält."

Trump hat bereits in der Vergangenheit die Notenbank und den von ihm nominierten Fed-Chef Jerome Powell für Zinserhöhungen kritisiert. Die Fed hatte Ende Januar angekündigt, es nach vier Zinserhöhungen im vergangenen Jahr erst einmal ruhiger angehen zu lassen. Powell plädierte zuletzt für ein "geduldiges" Vorgehen in der Geldpolitik. Er verwies darauf, dass das Wachstum bei wichtigen Handelspartnern wie China oder Europa nachgelassen habe.

(Reuters)